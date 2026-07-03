Témoins en huis-clos : un atelier d’écriture spécial Agatha Christie Bibliothèque Georges Brassens Paris

Informations pratiques

Autour d’un drame circonscrit, plusieurs personnages donnent

leur point de vue – concordants ou discordants.

À l’occasion des 50 ans du décès d’Agatha Christie,

venez vivre une expérience d’écriture collective en vous mettant dans la peau

d’un témoin qui sait ou croit savoir.

Les Carnets du passage

Atelier animé par Ghislaine Tabareau en partenariat avec Les Carnets du passage.

Le samedi 03 octobre 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit

Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T17:00:00+02:00

fin : 2026-10-03T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-03T14:00:00+02:00_2026-10-03T16:00:00+02:00

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr



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