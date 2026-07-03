Témoins en huis-clos : un atelier d’écriture spécial Agatha Christie Bibliothèque Georges Brassens Paris
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Georges Brassens · Paris
Informations pratiques
Autour d’un drame circonscrit, plusieurs personnages donnent
leur point de vue – concordants ou discordants.
À l’occasion des 50 ans du décès d’Agatha Christie,
venez vivre une expérience d’écriture collective en vous mettant dans la peau
d’un témoin qui sait ou croit savoir.
Atelier animé par Ghislaine Tabareau en partenariat avec Les Carnets du passage.
Le samedi 03 octobre 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit
Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T17:00:00+02:00
fin : 2026-10-03T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-03T14:00:00+02:00_2026-10-03T16:00:00+02:00
Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr
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