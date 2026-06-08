TEMPÊTE DE BOULETTES GÉANTES CINE SOUS LES ETOILES PARC DES MERLETTES Toulouse
TEMPÊTE DE BOULETTES GÉANTES CINE SOUS LES ETOILES PARC DES MERLETTES Toulouse jeudi 23 juillet 2026.
Toulouse
TEMPÊTE DE BOULETTES GÉANTES CINE SOUS LES ETOILES
PARC DES MERLETTES Allée de Guyenne Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:45:00
fin : 2026-07-23 23:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Projection organisée par le centre culturel Henri-Desbals, dans le cadre d’un été à la croisée des parcs.
Flint Lockwood est un inventeur qui enchaîne les échecs. Mais sa dernière invention, une machine à transformer l’eau en nourriture, semble fonctionner. Rapidement, les choses se compliquent et une curieuse tempête s’abat sur la ville. Il ne pleut plus de l’eau, mais de la nourriture !
Retrouvez le détail des projections sur le site internet de la mairie. .
PARC DES MERLETTES Allée de Guyenne Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Screening organized by the Henri-Desbals cultural center, as part of Un été à la croisée des parcs .
L’événement TEMPÊTE DE BOULETTES GÉANTES CINE SOUS LES ETOILES Toulouse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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