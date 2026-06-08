TEMPÊTE DE BOULETTES GÉANTES CINE SOUS LES ETOILES PARC DES MERLETTES Toulouse

Toulouse

TEMPÊTE DE BOULETTES GÉANTES CINE SOUS LES ETOILES

PARC DES MERLETTES Allée de Guyenne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:45:00

fin : 2026-07-23 23:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Projection organisée par le centre culturel Henri-Desbals, dans le cadre d’un été à la croisée des parcs.

Flint Lockwood est un inventeur qui enchaîne les échecs. Mais sa dernière invention, une machine à transformer l’eau en nourriture, semble fonctionner. Rapidement, les choses se compliquent et une curieuse tempête s’abat sur la ville. Il ne pleut plus de l’eau, mais de la nourriture !

Retrouvez le détail des projections sur le site internet de la mairie. .

PARC DES MERLETTES Allée de Guyenne Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Screening organized by the Henri-Desbals cultural center, as part of Un été à la croisée des parcs .

L’événement TEMPÊTE DE BOULETTES GÉANTES CINE SOUS LES ETOILES Toulouse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE