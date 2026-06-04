Tempête mentale allée des mimosas Marseille 15e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 15e Arrondissement

Tempête mentale

Samedi 12 décembre 2026 de 20h30 à 22h30. allée des mimosas 17 Avenue de Roquefavour Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 20:30:00

fin : 2026-12-12 22:30:00

Date(s) :

2026-12-12

Entrez dans un spectacle fascinant qui explore les incroyables capacités de l’esprit humain. À travers des expériences étonnantes, plongez dans un univers où les pensées se croisent, où les choix sont devinés et où d’invisibles connexions se créent entre

Entrez dans un spectacle fascinant qui explore les incroyables capacités de l’esprit humain. À travers des expériences étonnantes, plongez dans un univers où les pensées se croisent, où les choix sont devinés et où d’invisibles connexions se créent entre les spectateurs.



Lecture de pensées, prédictions impossibles, coïncidences troublantes… chaque démonstration vous emmène un peu plus loin dans les mystères du mental.



Le final dévoile une idée forte et si nos esprits étaient plus connectés que nous ne l’imaginons ?



Tempête Mentale, un spectacle entre illusion et réalité, qui vous fera voir l’impossible sous un nouveau jour. .

allée des mimosas 17 Avenue de Roquefavour Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 48 13 18 theatredelagare13015@gmail.com

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English :

Enter a fascinating show that explores the incredible capacities of the human mind. Through astonishing experiments, immerse yourself in a universe where thoughts intersect, choices are guessed at and invisible connections are created between the mind and the brain

L’événement Tempête mentale Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille