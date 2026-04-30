Tempo Sabot Les Lointaines Buis-les-Baronnies
Tempo Sabot Les Lointaines Buis-les-Baronnies mercredi 3 juin 2026.
Buis-les-Baronnies
Tempo Sabot Les Lointaines
Jardins partagés Lapalun Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 18:00:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Petit cabaret équestre
Tempo Sabot est une respiration, un instant suspendu où le souffle des chevaux rejoint celui des humains. Dans une danse délicate, leurs corps se répondent entre puissance et tendresse, portés par une musique qui révèle l’invisible.
.
Jardins partagés Lapalun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 55 61 95 67 secretariat.leslointaines@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Small equestrian cabaret
Tempo Sabot is a breath of fresh air, a suspended moment where the breath of horses meets that of humans. In a delicate dance, their bodies respond to each other between power and tenderness, carried by music that reveals the invisible.
L’événement Tempo Sabot Les Lointaines Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Buis-les-Baronnies (Drôme)
- Sur les traces du passé Office de Tourisme Buis-les-Baronnies 6 mai 2026
- Les Lointaines Festival Musiques du Monde Buis-les-Baronnies 29 mai 2026
- Cuarteto Tafi Les Lointaines ZA La Palun Buis-les-Baronnies 30 mai 2026
- Madalitso Band Les Lointaines ZA La Palun Buis-les-Baronnies 30 mai 2026
- Levantiko Les Lointaines ZA La Palun Buis-les-Baronnies 31 mai 2026