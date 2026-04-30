Buis-les-Baronnies

Tempo Sabot Les Lointaines

Jardins partagés Lapalun Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 18:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Petit cabaret équestre

Tempo Sabot est une respiration, un instant suspendu où le souffle des chevaux rejoint celui des humains. Dans une danse délicate, leurs corps se répondent entre puissance et tendresse, portés par une musique qui révèle l’invisible.

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Jardins partagés Lapalun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 55 61 95 67 secretariat.leslointaines@gmail.com

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English :

Small equestrian cabaret

Tempo Sabot is a breath of fresh air, a suspended moment where the breath of horses meets that of humans. In a delicate dance, their bodies respond to each other between power and tenderness, carried by music that reveals the invisible.

L’événement Tempo Sabot Les Lointaines Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale