Temps de regard sur création – Compagnie Suna – Paul Grassin Sept Cent Quatre Vingt Trois / 783 Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-05 12:30 – 13:30

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Venez découvrir ce qu’est un artiste au travail. Chaque compagnie et artiste accueilli par la compagnie 29.27 ouvrira les portes du grand studio de danse pour une présentation d’une étape de travail. Compagnie suna – Paul GrassinPaul Grassin est un artiste chorégraphique basé entre Paris et Tours, diplômé en danse contemporaine de la formation professionnelle Coline en 2020 puis du Cndc en 2024.En 2025, il fonde la compagnie suna afin de développer des projets chorégraphiques interrogeant les relations entre l’humain, son environnement et les autres formes de vie, dans une perspective post-humaniste.Après le trio MORPHOGENESIS, créé en juin 2024 au Cndc, il poursuit sa recherche avec l’après, son premier solo chorégraphique. Pièce en cours : L’après (titre provisoire)À quoi ressemblerait une créature post-humaine ? Comment entrerait-elle en relation avec nous ?l’après esquisse une vision sensible d’un futur en mutation.Sur scène, un corps hybride, traversé de câbles, évolue dans un paysage en tension.Plongé dans l’obscurité, il s’illumine peu à peu, révélant une présence étrange et envoûtante.Une danse hypnotique s’amorce, comme un rituel qui trouble nos repères et interroge nos devenirs. Conception, interprétation : Paul GrassinRegard extérieur / Dramaturgie : Ellis LaurensCréation lumière : Laurine ChalonCréation sonore : En coursScénographie : Angèle Prédan, Paul Grassin

Sept Cent Quatre Vingt Trois / 783 Centre-ville Nantes 44000

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