Temps d’échange, Bibliothèque Champfleury, Avignon

Temps d’échange Vendredi 24 avril, 15h00 Bibliothèque Champfleury Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T15:00:00+02:00 – 2026-04-24T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T15:00:00+02:00 – 2026-04-24T16:00:00+02:00

Face aux écrans qui font désormais partie de notre quotidien, Horizon Multimédia propose aux parents de jeunes enfants (de 1 à 10 ans) un temps de soutien à la parentalité.

Ce moment permettra d’échanger avec d’autres parents, de s’informer et de participer à des ateliers pratiques sur les usages médiatiques et numériques, afin de vous accompagner vers de bonnes pratiques numériques pour vos enfants.

Bibliothèque Champfleury Rue Marie Madeleine 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Ouest Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 82 62 12 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 82 62 12 »}] Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30

Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h ORIZO : ligne C2, arrêt Jules Ferry

Etre parents de jeunes enfants à l’ère du numérique Adulte Echanges