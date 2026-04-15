Temps d’échange, Bibliothèque Champfleury, Avignon
Temps d’échange, Bibliothèque Champfleury, Avignon vendredi 24 avril 2026.
Temps d’échange Vendredi 24 avril, 15h00 Bibliothèque Champfleury Vaucluse
Entrée gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T15:00:00+02:00 – 2026-04-24T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T15:00:00+02:00 – 2026-04-24T16:00:00+02:00
Face aux écrans qui font désormais partie de notre quotidien, Horizon Multimédia propose aux parents de jeunes enfants (de 1 à 10 ans) un temps de soutien à la parentalité.
Ce moment permettra d’échanger avec d’autres parents, de s’informer et de participer à des ateliers pratiques sur les usages médiatiques et numériques, afin de vous accompagner vers de bonnes pratiques numériques pour vos enfants.
Bibliothèque Champfleury Rue Marie Madeleine 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Ouest Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 82 62 12 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 82 62 12 »}] Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h ORIZO : ligne C2, arrêt Jules Ferry
Etre parents de jeunes enfants à l’ère du numérique Adulte Echanges
À voir aussi à Avignon (Vaucluse)
- Atelier Tataki Zomé, Bibliothèque Ceccano, Avignon 15 avril 2026
- Jardin de papier, Bibliothèque Pierre Boulle, Avignon 15 avril 2026
- Atelier petits pots et petites graines, Bibliothèque Paul & Alice Cluchier, Avignon 15 avril 2026
- Jardinez votre bib !, Bibliothèque du Puzzle, Avignon 15 avril 2026
- Atelier Herbier Méditerranéen, Bibliothèque Saint-Chamand, Avignon 15 avril 2026