Temps d’échange, concertation Plan Climat-Air-Énergie Territorial à Figeac Figeac
jeudi 27 août 2026 · Figeac
Informations pratiques
Figeac
Temps d’échange, concertation Plan Climat-Air-Énergie Territorial à Figeac
2 Rue Germain Petitjean Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 13:00:00
fin : 2026-08-27 14:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET ou Plan Climat) est un document stratégique qui permet de planifier et coordonner la transition écologique sur un territoire.
Après une première version sur la période 2019-2025 qui a permis de consolider une culture de la transition écologique à l’échelle locale, le GRAND-FIGEAC engage la révision de ce Plan par une concertation préalable pour associer tous les publics à son élaboration vers une version au service d‘un territoire plus resilient, plus durable et toujours plus dynamique !
Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET ou Plan Climat) est un document stratégique qui permet de planifier et coordonner la transition écologique sur un territoire.
Après une première version sur la période 2019-2025 qui a permis de consolider une culture de la transition écologique à l’échelle locale, le GRAND-FIGEAC engage la révision de ce Plan par une concertation préalable pour associer tous les publics à son élaboration vers une version au service d‘un territoire plus resilient, plus durable et toujours plus dynamique !
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2 Rue Germain Petitjean Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 11 22 76
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English :
The Territorial Climate-Air-Energy Plan (PCAET or Climate Plan) is a strategic document used to plan and coordinate the ecological transition within a given territory.
Following an initial version covering the 2019–2025 period, which helped consolidate a culture of ecological transition at the%local level, GRAND-FIGEAC is undertaking a revision of this Plan through preliminary consultations to involve all stakeholders in its development, with the goal of creating a version that promotes a more resilient, sustainable, and increasingly dynamic region!
L’événement Temps d’échange, concertation Plan Climat-Air-Énergie Territorial à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Figeac
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