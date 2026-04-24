Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Temps fort autour du manga., Médiathèque des Izards, Toulouse

Temps fort autour du manga., Médiathèque des Izards, Toulouse

Temps fort autour du manga., Médiathèque des Izards, Toulouse samedi 30 mai 2026.

Lieu : Médiathèque des Izards

Adresse : 1 place Micoulaud 31200 Toulouse

Ville : 31200 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Temps fort autour du manga. Samedi 30 mai, 15h00 Médiathèque des Izards Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00

Samedi 30 Mai de 15h à 16h
Les Editions indépendante Raion dédiée au manga ainsi que le mangaka Yvan Narfez s’associent à la médiathèque des Izards pour un temps fort autour du manga.
Basée à Toulouse, cette nouvelle maison d’édition a été fondée par trois passionnés : Arthur Var, Octave Ly et Clovis Salvat.
Ce dernier proposera une rencontre à la médiathèque des Izards autour de la découverte de la maison d’édition et de la parution de
son premier manga « Anhuman » d’ Yvan Narfez.
Une vente d’ exemplaires sera proposée en fin de rencontre par notre librairie partenaire Bédéciné.
Médiathèque des Izards
Public: à partir de 14 ans
Gratuit et sans inscription.

Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie
Rencontre avec les Editions indépendante Raion dédiée au manga et le mangaka Yvan Narfez Japon Manga

À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)