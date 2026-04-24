Temps fort autour du manga., Médiathèque des Izards, Toulouse

Temps fort autour du manga. Samedi 30 mai, 15h00 Médiathèque des Izards Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00

Samedi 30 Mai de 15h à 16h

Les Editions indépendante Raion dédiée au manga ainsi que le mangaka Yvan Narfez s’associent à la médiathèque des Izards pour un temps fort autour du manga.

Basée à Toulouse, cette nouvelle maison d’édition a été fondée par trois passionnés : Arthur Var, Octave Ly et Clovis Salvat.

Ce dernier proposera une rencontre à la médiathèque des Izards autour de la découverte de la maison d’édition et de la parution de

son premier manga « Anhuman » d’ Yvan Narfez.

Une vente d’ exemplaires sera proposée en fin de rencontre par notre librairie partenaire Bédéciné.

Médiathèque des Izards

Public: à partir de 14 ans

Gratuit et sans inscription.

Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

Rencontre avec les Editions indépendante Raion dédiée au manga et le mangaka Yvan Narfez Japon Manga