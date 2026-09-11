Temps fort : FLUID #2 – Nuit des matrimoines, Musée des Beaux-arts, Caen

Informations pratiques

Temps fort : FLUID #2 – Nuit des matrimoines Samedi 19 septembre, 19h00 Musée des Beaux-arts Calvados

Jauge limitée, https://mba.caen.fr/evenement/nuit-des-matrimoines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Dans le cadre desJournées du Matrimoine 2026

Célébrer la diversité… et danser ! La programmation réunit des artistes femmes et de genres minorisés, dont les œuvres et les pratiques restent encore trop souvent invisibilisées par les institutions artistiques. Exposition, effeuillage burlesque, concerts, DJ sets et performances investissent le musée et le Parc de sculptures du château. Hybride, inclusive et engagée, FLUID mêle arts, musiques et fête bienveillante pour une nuit résolument contemporaine.

19h – Effeuillage burlesque : Muse à nu de Jill Delatour

Sur réservation (+ de 16 ans) : mba.caen.fr

20h – Concert : Agathe Plaisance

Dans l’Atrium du musée, en dialogue avec l’exposition Tous les vivants sont des êtres désirants de Lise Duclaux

De 21h à 1h – Concert, DJ sets et performances : ThelmA, Ela Rebel, Creature+Guests

Parc des Sculptures du château

Proposé par le Musée des Beaux-Arts de Caen. Réalisation et programmation de Lilie’s Creatures, en partenariat avec Le Mancel

Musée des Beaux-arts Le Château, 14000 Caen, France Caen 14000 Centre Ancien Calvados Normandie 0231304770 https://mba.caen.fr [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}] Le musée des Beaux-Arts de Caen présente dans son ensemble un vaste panorama de la peinture européenne du XVe au XXIe siècle. Il conserve l’une des plus riches collections des musées de province pour les XVIe et XVIIe siècles italien, français, flamand et hollandais. Le XVIIIe siècle est représenté à travers des portraitistes et des paysagistes français et italiens tandis que le XIXe siècle se dévoile autour des peintres romantiques et réalistes ou encore les paysagistes de Barbizon. La Normandie comme lieu d’inspiration est également présent. Le XXe siècle s’ouvre sur le cubisme français tandis que la période contemporaine se déploie autour de grands thèmes tels l’allégorie, l’espace et la lumière. Le cabinet des estampes renferme l’une des plus riches collections d’Europe, le fonds Mancel, qui regroupe plus de 50.000 estampes présentées dans le cadre d’expositions temporaires. Arrêt Saint Pierre en tramway / bus – Parc de stationnement

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

©Sophie Lulague