Tenir à soi – performance intergénérationnelle, Collection Lambert – musée d’art contemporain, Avignon

Tenir à soi – performance intergénérationnelle Samedi 23 mai, 18h00 Collection Lambert – musée d’art contemporain Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit des Musées, la Collection Lambert accueille une performance collective et intergénérationnelle autour du prendre soin. Fruit d’ateliers menés avec les artistes Charlie Aubry et Maroussia Rebecq, ainsi qu’avec les danseurs Julie Guibert et Nans Pierson, ce projet réunit les élèves de la micro-école Inspire et les résidents de la Maison Paisible. Ensemble, ils ont exploré le geste de se vêtir comme un moment de dignité, d’attention et de valorisation des corps : une manière de prendre soin de soi et des autres, de célébrer les singularités et de transformer ce temps en un véritable cérémonial de transmission.

Collection Lambert – musée d’art contemporain 5 rue Violette, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490165621 https://collectionlambert.com Les lieux qui abritent la Collection Lambert, mis à sa disposition par la Ville d’Avignon, sont d’une richesse patrimoniale exceptionnelle en plein cœur de ville et de la Provence. Deux très beaux hôtels particuliers construits au XVIIIe siècle par Jean-Baptiste Franque, les hôtels de Caumont et de Montfaucon, ont été remarquablement réaménagés respectivement par Rudy Ricciotti et les frères Cyrille et Laurent Berger pour répondre aux besoins du musée.

Une exposition composée d’une sélection régulièrement renouvelée d’œuvres du fonds est présentée en permanence dans l’Hôtel de Caumont, avec des focus consacrés à certains mouvements ou à certains artistes particulièrement bien représentés dans la collection, tandis que l’Hôtel de Montfaucon accueille les expositions temporaires selon deux cycles annuels. TRAIN : de la gare Avignon TGV > vers la gare. TER Avignon Centre. BUS : lignes C2, 4, 5, 6, 9, 11 (arrêt Gare Centre), lignes 10, 16, 25, 26, 27 (arrêt Avignon Poste). TRAM : T1 (arrêt Gare Centre).

À l’occasion de la Nuit des Musées, la Collection Lambert accueille une performance collective et intergénérationnelle autour du prendre soin. Fruit d’ateliers menés avec les artistes Charlie Aubry :…

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