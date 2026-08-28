Tennis de table Tournoi National Féminin route de Civens Feurs

Informations pratiques

Feurs

Tennis de table Tournoi National Féminin

route de Civens Gymnase G1 face au lycée Feurs Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 09:00:00

fin : 2026-11-29 19:00:00

Date(s) :

2026-11-29

Tournoi co-organisé avec la Fédération Française de Tennis de Table réunira des joueuses d’un grand quart sud-est de la France et même de plus loin. Buvette et restauration sur place. Venez nombreux soutenir ces féminines.

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route de Civens Gymnase G1 face au lycée Feurs 42110 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 97 21 98

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English :

This tournament, co-organized with the French Table Tennis Federation, will bring together players from much of southeastern France and even from farther afield. Refreshments and food will be available on site. Please come out in large numbers to support these women.

L’événement Tennis de table Tournoi National Féminin Feurs a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Forez Est