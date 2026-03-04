TERMINATOR, Cinéma André-Malraux, Bondy

TERMINATOR Samedi 28 mars, 20h00 Cinéma André-Malraux Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T20:00:00+01:00 – 2026-03-28T22:02:00+01:00

Fin : 2026-03-28T20:00:00+01:00 – 2026-03-28T22:02:00+01:00

Un Terminator, robot d’aspect humain, est envoyé d’un futur où sa race livre aux hommes une guerre sans merci. Sa mission est de trouver et d’éliminer Sarah Connor avant qu’elle ne donne naissance à John, appelé à devenir le chef de la résistance. Cette dernière envoie un de ses membres, Reese, aux trousses du cyborg.

Cinéma André-Malraux 25, cours de la Republique, Bondy Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France

