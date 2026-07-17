Terrain de jeu, à l’épreuve du genre, Galerie Domus, Villeurbanne

Informations pratiques

Terrain de jeu, à l’épreuve du genre 5 octobre – 13 novembre Galerie Domus Métropole de Lyon

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-05T10:00:00+02:00 – 2026-10-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-11-13T10:00:00+01:00 – 2026-11-13T16:00:00+01:00

L’artiste photographe Tim Douet a été retenu dans le cadre de notre résidence d’artiste 2025-2026.

L’objectif de cette résidence est de mener une création photographique immersive sur une année universitaire, d’octobre 2025 à octobre 2026, en s’appuyant sur la thématique transversale de l’inclusivité en questionnant : la diversité, les stéréotypes, le genre, le handicap, la représentativité du féminin dans le monde du sport et la recherche scientifique sur le corps. Le photographe ou le collectif de photographes, explorera le quotidien des enseignants et des enseignants-chercheurs au sein des différents laboratoires de l’UFR STAPS, en lien avec la thématique citée précédemment.

À l’heure où les questions de diversité, de genre, d’inclusion, de représentativité et du handicap dans le sport sont des sujets sur lesquels il faut se questionner et progresser, ce projet de résidence artistique propose un regard engagé et sensible sur le travail commencé en ce sens à l’UFR STAPS.

Loin des clichés sur les corps athlétiques normés ou les pratiques sportives performatives, cette démarche photographique entend interroger, les représentations et les identités multiples qui traversent cet espace universitaire.

Ce projet photographique s’inscrit ainsi à la croisée de l’art et de la recherche, en mettant le corps – dans sa diversité, sa vulnérabilité, sa force et ses représentations – au centre du regard.

Ce projet vise à :

– Participer à une déconstruction des stéréotypes dans l’univers du sport

– Mettre en valeur la pluralité des expériences dans le champ sportif universitaire

– Créer un espace de dialogue entre art, science et société

– Impliquer la communauté universitaire dans un processus de création partagée

– Offrir un regard artistique et engagé sur ces enjeux

Galerie Domus 31 avenue Pierre de Coubertin, 69100 villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 43 19 11 https://galeriedomus.univ-lyon1.fr/ Créée il y a vingt ans à l’Université Claude Bernard Lyon 1 par un collectif d’agents de l’université, la Galerie DOMUS est dédiée à la photographie et à l’art contemporain. Elle est située au cœur du campus de La Doua à Villeurbanne.

La programmation fait place alternativement à des auteurs émergents et à des artistes plus confirmés. Elle n’est reliée à aucun courant artistique particulier mais entend faire écho à la diversité du travail des photographes contemporains.

La programmation est assurée par un comité de pilotage, composé d’agents de l’Université et de la mission culture. du lundi au vendredi 10h – 16 h, entrez par le côté parking, et sonnez à « SGAS / Domus ».

et de 11 h 30 à 14 h, entrée libre par le côté tramway

L’artiste photographe Tim Douet a été retenu dans le cadre de notre résidence d’artiste 2025-2026.

©Tim Douet