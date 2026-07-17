Terrasses en fête Mamma Mia Rodez
samedi 1 août 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Terrasses en fête Mamma Mia
8 Rue Aristide Briand Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Tout au long de l’été, des concerts se dérouleront sur les terrasses des brasseries et cafés de Rodez.
Moment joyeux, musical et convivial au programme.
Avec le groupe MST . .
8 Rue Aristide Briand Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 81 37 67 93
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English :
Throughout the summer, concerts will be held on the terraces of Rodez’s brasseries and cafés.
L’événement Terrasses en fête Mamma Mia Rodez a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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