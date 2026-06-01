TERRE EN PARTAGE avec la Compagnie Pulsionnelles Vertheuil samedi 20 juin 2026.

Vertheuil

TERRE EN PARTAGE avec la Compagnie Pulsionnelles

Domaine de Nodris Vertheuil Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 16:30:00

Date(s) :

2026-06-20

L’ Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

La compagnie Pulsionnelles vous invite à la découverte de cette création chorégraphique et théâtrale

Conçu à l’occasion d’un travail de médiation au long cours, 4 artistes, des résidentes de l’EPHAD St Léonard et des adhérents(es) du groupe d’entraide mutuel Oxygem seront réunis sur scène pour danser et vous raconter leurs histoires communes et personnelles.

Sur réservation uniquement.

Enfant à partir de 6 ans .

Domaine de Nodris Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 02 16 compagniepulsionl@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : TERRE EN PARTAGE avec la Compagnie Pulsionnelles

L’événement TERRE EN PARTAGE avec la Compagnie Pulsionnelles Vertheuil a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Médoc-Vignoble