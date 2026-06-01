TERRE EN PARTAGE avec la Compagnie Pulsionnelles Vertheuil
TERRE EN PARTAGE avec la Compagnie Pulsionnelles Vertheuil samedi 20 juin 2026.
Vertheuil
TERRE EN PARTAGE avec la Compagnie Pulsionnelles
Domaine de Nodris Vertheuil Gironde
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 16:30:00
Date(s) :
2026-06-20
L’ Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
La compagnie Pulsionnelles vous invite à la découverte de cette création chorégraphique et théâtrale
Conçu à l’occasion d’un travail de médiation au long cours, 4 artistes, des résidentes de l’EPHAD St Léonard et des adhérents(es) du groupe d’entraide mutuel Oxygem seront réunis sur scène pour danser et vous raconter leurs histoires communes et personnelles.
Sur réservation uniquement.
Enfant à partir de 6 ans .
Domaine de Nodris Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 02 16 compagniepulsionl@gmail.com
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English : TERRE EN PARTAGE avec la Compagnie Pulsionnelles
L’événement TERRE EN PARTAGE avec la Compagnie Pulsionnelles Vertheuil a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Médoc-Vignoble
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