“Terres croisées”, salon de thé itinérant avec Ran Zhang L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans

Ornans

“Terres croisées”, salon de thé itinérant avec Ran Zhang

L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez vivre la véritable expérience du thé chinois à L’îlot !

Ran Zhang préparera avec savoir-faire un thé de très haute qualité que vous pourrez déguster dans des objets artisanaux rares.

Le thé principalement utilisé est le Pu-erh de Yunnan (la région historiquement riche en culture de thé). Il est sombre post-fermenté. C’est le seul thé chinois qui, dans son mode de fabrication traditionnel, est à son sommet après plusieurs années de vieillissement naturel. Il contient généralement peu de théine. Il rééquilibre la flore bactérienne intestinale et lutte contre l’accumulation des graisses.

Les objets artisanaux pour la cérémonie du thé sont fabriqués à la main à Yunnan. Ils sont créé en argile violette de Jianshui, prélevée dans les montagnes colorées du territoire. Elle a une teneur élevée en fer, ce qui rend l’outil dur et solide. La poterie prête attention au travail de finition, en particulier à la décoration. Les pièces ne sont pas émaillées, leur éclat est obtenu grâce à un polissage minutieux.

Annulé en cas de pluie. .

L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com

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English : “Terres croisées”, salon de thé itinérant avec Ran Zhang

L’événement “Terres croisées”, salon de thé itinérant avec Ran Zhang Ornans a été mis à jour le 2026-04-24 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)