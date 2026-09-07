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AGENDA · Deux Rivières

Terres d’Accolay, association qui organise un marché de poteries, en mémoire des Potiers d’Accolay. Le long du canal d’Accolay (halte nautique)., Canal du Nivernais – Halte nautique d’Accolay, Deux Rivières

dimanche 20 septembre 2026 · Canal du Nivernais - Halte nautique d'Accolay · Deux Rivières

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Canal du Nivernais - Halte nautique d'Accolay
Adresse
2 rue du Canal Accolay, 89460 Deux Rivières
Ville
89460 Deux Rivières
Département
Yonne

Terres d’Accolay, association qui organise un marché de poteries, en mémoire des Potiers d’Accolay. Le long du canal d’Accolay (halte nautique). Dimanche 20 septembre, 10h00 Canal du Nivernais – Halte nautique d’Accolay Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez visiter le marché des poteries d’Accolay ! Nous avons organisé, pour vous, une conférence dans le lavoir d’Accolay à 15h et une exposition de Potiers contemporains sera également disponible. Une céramique vous sera également offerte après un tirage au sort à partir de 16h.

Canal du Nivernais – Halte nautique d’Accolay 2 rue du Canal Accolay, 89460 Deux Rivières Deux Rivières 89460 Accolay Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Marché de poteries d’Accolay.

© Florence Moulinet

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