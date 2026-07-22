Informations pratiques

Montpellier

TERRES DE FEU BRAHMS • GINASTERA • STRAVINSKY

Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : 28 – 28 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16 2026-10-17

L’Orchestre national Montpellier Occitanie s’embrase sous la direction d’Ana María Patiño-Osorio.

L’Orchestre national Montpellier Occitanie s’embrase sous la direction d’Ana María Patiño-Osorio.

Née en Colombie en 1995, cette jeune musicienne a été primée au prestigieux Concours Malko à Copenhague en 2024 et est première cheffe assistante à l’Orchestre de la Suisse Romande. Sa baguette énergique promet une lecture intense. À ses côtés, le jeune prodige viennois du violon, Leonhard Baumgartner (né en 2007, vainqueur de l’Eurovision Young Musicians 2024) s’imposera dans le Concerto pour violon en ré majeur opus 77 de Brahms.

Puis l’orchestre plonge dans l’Argentine de Ginastera avec Estancia, tableau vibrant des danses populaires, avant de s’enflammer avec L’Oiseau de feu de Stravinsky. Cette musique de ballet superlative aux sortilèges orchestraux étincelants, déploie son énergie primitive pour une apothéose de feu. Trois œuvres, trois univers, le voyage promet la fougue et l’éblouissement.

Au Programme

Johannes Brahms (1833 – 1897)

Concerto pour violon en ré majeur opus 77

Alberto Ginastera (1916 – 1983)

Estancia opus 8a

Igor Stravinsky (1882 – 1971)

L’Oiseau de feu, suite (1919)

Durée ±1h40 avec entracte

Tarifs 48€ | 37€ | 33€ | 28€ .

Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

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English :

The Montpellier Occitanie National Orchestra is on fire under the baton of Ana María Patiño-Osorio.

L’événement TERRES DE FEU BRAHMS • GINASTERA • STRAVINSKY Montpellier a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT MONTPELLIER