Terres mêlées – Exposition de Barbara Schroeder Galerie Mélanie Rio Fluency Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-02 18:00 – 20:30

Gratuit : oui Tout public

En écho à son installation « Les Mistériennes » – située au cœur du Jardin Extraordinaire – dans le cadre du Voyage à Nantes à partir du 4 juillet 2026, la galerie Mélanie Rio Fluency a le plaisir d’accueillir Barbara Schroeder pour une exposition évènement. La galerie invite ainsi à la découverte des multiples facettes du travail de l’artiste avec une sélection d’œuvres allant de l’installation à la sculpture en passant par le dessin et la performance. Barbara Schroeder est née en 1965, elle vit et travaille à Teuillac.Depuis les années 2000, l’artiste explore la ruralité et le lien entre humain·e et nature. Elle cherche à révéler ce qui lie : le vivant, la main, ou encore le rituel. Sa démarche artistique s’articule essentiellement autour d’éléments naturels. Elle aime quand la matière raconte une histoire, qu’elle soit agricole, intime, ou tout simplement humaine. C’est ce qu’elle appelle l’anthropographie : une écriture humaine du paysage. Exposition du 3 au 5 juillet 2026 de 14h30 à 18h30 + Vernissage et performance de l’artiste le 2 juillet à partir de 18h

Galerie Mélanie Rio Fluency Île de Nantes Nantes 44200

02 40 89 20 40 https://www.rio-fluency.com/ 0240892040



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