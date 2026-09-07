TERREUR, Théâtre de l’Esplanade, Draguignan

Informations pratiques

TERREUR Vendredi 20 novembre, 20h30 Théâtre de l’Esplanade Var

Tarif A de 16 € à 28 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T20:30:00+01:00 – 2026-11-20T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-20T20:30:00+01:00 – 2026-11-20T22:00:00+01:00

La compagnie Hercub’ plonge le public dans l’enceinte d’un tribunal et le met face à ses responsabilités en tant que spectateur-juré du procès de Laura Koch. Accueilli par le Président de la cour, celui-ci va vivre une expérience théâtrale, personnelle et collective d’un réalisme troublant dont il se souviendra longtemps. Car, entre ses mains, il aura le pouvoir d’acquitter ou de condamner…

Débats, témoignages, réquisitoire, plaidoiries, verdict : rien n’est laissé au hasard dans le spectacle inspiré du texte éponyme de l’auteur criminaliste Ferdinand von Schirach. Dans ce procès fictif, chaque spectateur devra faire face à son intime conviction pour rendre son verdict, conscient de sa responsabilité du destin d’une personne.

L’expérience est d’autant plus troublante que le décor épuré, la mise en scène au cordeau et le jeu des acteurs sont à la mesure de l’enjeu. Et des émotions parfois contradictoires qui traversent l’assemblée. Si l’âge et le genre de l’accusé ont été modifiés par la troupe – ici une femme pilote de chasse accusée d’avoir abattu un avion de ligne détourné par un terroriste – cela changera-t-il son jugement ? Vaste question posée par ce spectacle qui exige de nous réflexion éthique, engagement intellectuel et citoyen.

Théâtre de l’Esplanade Bd Georges Clemenceau, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatresendracenie.mapado.com/event/714053-terreur-tout-public »}]

TERREUR – De Ferdinand Von Schirach – Compagnie Hercub’ théâtre

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