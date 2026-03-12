« Territoires » un spectacle de danse de Mathilde Monnier, Frac Franche-Comté, Besançon

« Territoires » un spectacle de danse de Mathilde Monnier Samedi 23 mai, 18h00, 21h00 Frac Franche-Comté Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Territoires est le nom d’un évènement qui lie la danse et le public dans des espaces et des lieux particuliers non dédiés au spectacle (friches, jardins, espaces historiques, musées, écoles…). Territoires donne à voir et à entendre de la danse, celle que l’on pratique et qui nous emmène au bout de la nuit. Cette nouvelle version est spécialement pensée pour les espaces du Frac Franche-Comté.

Territoires est une déambulation dans un lieu, à la rencontre de différents solos et duos dansés par plusieurs artistes chorégraphiques et interprètes emblématiques du travail de Mathilde Monnier dont la performeuse La Ribot.

Une traversée dans 30 ans de répertoire de la chorégraphe, comme une introduction à son univers singulier et éclectique. Une plongée dans le temps, de 2000 à aujourd’hui.

Ici, le répertoire de la compagnie MM (Mathilde Monnier) est remis en jeu. Il s’agit de recomposer les mouvements pour un lieu, investissant un territoire illimité de temps et d’espace. C’est à travers ce Territoire arpenté que se révèle le passé des gestes qui se projettent dans un nouveau contexte. Comme le poisson retrouvant son élément, les gestes, la danse retrouvent un nouvel élan, une nouvelle plongée dans un lieu, un milieu qu’ils contribuent à éclairer et à dévoiler.

_

Conception et chorégraphies : Mathilde Monnier

Avec : Corinne Garcia, Andrea Givanovitch, Rémy Héritier, La Ribot, Emma Lewis, I-Fang Lin, Jone San Martin Astigarraga

Frac Franche-Comté Cité des arts 2 passage des arts 25000 Besançon Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 87 87 40 http://www.frac-franche-comte.fr https://www.facebook.com/fracfranchecomte/?fref=ts;https://mobile.twitter.com/fracfc Visite incontournable à Besançon : le Fonds Régional d’Art Contemporain (Frac) de Franche-Comté installé au sein de la Cité des arts, au pied de la Citadelle !

Le Fonds régional d’art contemporain de Franche Comte a intégré en 2013 le bâtiment de la Cité des arts à Besançon pour y développer l’ensemble de ses missions : programme d’expositions, organisation de conférences, de séminaires de recherche, de résidences d’artistes et sensibilisation des publics à l’art contemporain par le biais d’ateliers, visites, rencontres, expérimentations pour tous.

_Territoires_ est le nom d’un évènement qui lie la danse et le public dans des espaces et des lieux particuliers non dédiés au spectacle (friches, jardins, espaces historiques, musées, écoles…). à …

© Léa Barbieri – Chateau Laurens, Agde