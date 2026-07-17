Informations pratiques

Ramonville-Saint-Agne

TERRO 2026 • ELÉMEN’TERRE

Le Kiwi (Place Jean Jaures) Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08 09:00:00

fin : 2026-12-08 18:30:00

Date(s) :

2026-12-08

Rencontres régionales d’Elémen’terre

Si votre structure est engagée ou souhaite s’engager dans une démarche de transition écologique et sociale, notez bien la date de ce rendez-vous pensé pour vous les TERRO (Terreau des Événements Responsables de la Région Occitanie) ! Toute la journée, table ronde, présentations et ateliers collaboratifs pour vous faire découvrir des projets inspirants, vous outiller et vous permettre de rencontrer d’autres acteur·ice·s engagé·e·s !

[Plus d’infos sur le site d’Elémen’terre en cliquant ici !](https://www.elemen-terre.org/rencontres-regionales-terro/) .

Le Kiwi (Place Jean Jaures) Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Elémène-Terre Regional Meetings

L’événement TERRO 2026 • ELÉMEN’TERRE Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE