TERRO 2026 • ELÉMEN’TERRE Ramonville-Saint-Agne
mardi 8 décembre 2026 · Ramonville-Saint-Agne
Informations pratiques
Ramonville-Saint-Agne
TERRO 2026 • ELÉMEN’TERRE
Le Kiwi (Place Jean Jaures) Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08 09:00:00
fin : 2026-12-08 18:30:00
Date(s) :
2026-12-08
Rencontres régionales d’Elémen’terre
Si votre structure est engagée ou souhaite s’engager dans une démarche de transition écologique et sociale, notez bien la date de ce rendez-vous pensé pour vous les TERRO (Terreau des Événements Responsables de la Région Occitanie) ! Toute la journée, table ronde, présentations et ateliers collaboratifs pour vous faire découvrir des projets inspirants, vous outiller et vous permettre de rencontrer d’autres acteur·ice·s engagé·e·s !
[Plus d’infos sur le site d’Elémen’terre en cliquant ici !](https://www.elemen-terre.org/rencontres-regionales-terro/) .
Le Kiwi (Place Jean Jaures) Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Elémène-Terre Regional Meetings
L’événement TERRO 2026 • ELÉMEN’TERRE Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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