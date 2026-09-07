AGENDA · Épinal
Test, Médiathèque Départementale des Vosges, Épinal
jeudi 1 octobre 2026 · Médiathèque Départementale des Vosges · Épinal
Informations pratiques
Test 1 octobre – 30 novembre Médiathèque Départementale des Vosges Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T09:00:00+02:00 – 2026-10-01T18:00:00+02:00
Fin : 2026-11-30T09:00:00+01:00 – 2026-11-30T18:00:00+01:00
Médiathèque Départementale des Vosges 7 All. des Chênes, 88000 Épinal, France Épinal 88000 Le Saut-le-Cerf Vosges Grand Est
Test
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