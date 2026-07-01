test snum parametrage, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris

Informations pratiques

test snum parametrage 2 et 3 septembre Cité de l’architecture et du patrimoine Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T10:00:00+02:00 – 2026-09-02T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-03T11:00:00+02:00 – 2026-09-03T15:30:00+02:00

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Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 novembre, 75116 Paris Paris Quartier de la Muette Paris Île-de-France 01 58 51 52 00 https://www.citedelarchitecture.fr/fr La Cité de l’architecture et du patrimoine est la seule institution au monde dédiée à l’architecture contemporaine et au patrimoine à réunir un musée, une école, un centre de prospective en architecture contemporaine, une bibliothèque et un centre d’archives. Métro : ligne 9, arrêt Iéna ou Trocadéro / ligne 6, arrêt Trocadéro.

Bus : lignes 22, 30, 32, 63, arrêt Trocadéro / ligne 82, arrêt Iéna.

Vélib : station n°16014.

Parking à vélos à proximité : avenue Paul Doumer, avenue Georges Mandel et avenue Kleber.

Batobus : Tour Eiffel, Port de la Bourdonnais, 75007 Paris.

Stationnements réservés aux personnes à mobilité réduite :

– 93 avenue Kléber

– 10 avenue Georges Mandel

– 19 place du Trocadéro et du 11 novembre

– 1 rue du Commandant Schloesing

– 13 avenue d’Eylau

– 42 avenue du Président Wilson

– Angle de l’avenue du Président Wilson et de l’avenue Albert de Mun

– 4 avenue d’Iéna.

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