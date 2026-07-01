test snum parametrage, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris
mercredi 2 septembre 2026 · Cité de l'architecture et du patrimoine · Paris
Informations pratiques
test snum parametrage 2 et 3 septembre Cité de l’architecture et du patrimoine Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-02T10:00:00+02:00 – 2026-09-02T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-03T11:00:00+02:00 – 2026-09-03T15:30:00+02:00
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Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 novembre, 75116 Paris Paris Quartier de la Muette Paris Île-de-France 01 58 51 52 00 https://www.citedelarchitecture.fr/fr La Cité de l’architecture et du patrimoine est la seule institution au monde dédiée à l’architecture contemporaine et au patrimoine à réunir un musée, une école, un centre de prospective en architecture contemporaine, une bibliothèque et un centre d’archives. Métro : ligne 9, arrêt Iéna ou Trocadéro / ligne 6, arrêt Trocadéro.
Bus : lignes 22, 30, 32, 63, arrêt Trocadéro / ligne 82, arrêt Iéna.
Vélib : station n°16014.
Parking à vélos à proximité : avenue Paul Doumer, avenue Georges Mandel et avenue Kleber.
Batobus : Tour Eiffel, Port de la Bourdonnais, 75007 Paris.
Stationnements réservés aux personnes à mobilité réduite :
– 93 avenue Kléber
– 10 avenue Georges Mandel
– 19 place du Trocadéro et du 11 novembre
– 1 rue du Commandant Schloesing
– 13 avenue d’Eylau
– 42 avenue du Président Wilson
– Angle de l’avenue du Président Wilson et de l’avenue Albert de Mun
– 4 avenue d’Iéna.
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©camille
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