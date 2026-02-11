Informations pratiques

Yzeures-sur-Creuse

Testez vos connaissances sur le code de la route

Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 14:30:00

fin : 2026-11-07 16:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Repasser le code de la route peut sembler intimidant, voir difficile ?

Titulaire du permis de conduire depuis quelques années déjà, ou non titulaire qui veut apprendre, Nous vous proposons de tester vos connaissances d’une manière ludique et de découvrir ainsi que le code de la route évolue.

Repasser le code de la route peut sembler intimidant, voir difficile ?

Titulaire du permis de conduire depuis quelques années déjà, ou non titulaire qui veut apprendre, Nous vous proposons de tester vos connaissances d’une manière ludique et de découvrir ainsi que le code de la route évolue. Bonne humeur et rires garantis ! .

Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 26 54 mediatheque.yzeures.37@gmail.com

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English :

Studying for the driver’s license exam might seem intimidating, or even difficult?

Whether you’ve had your driver’s license for a few years already or are a beginner looking to learn, we invite you to test your knowledge in a fun way and discover how the rules of the road have evolved.

L’événement Testez vos connaissances sur le code de la route Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-09-01 par Loches Touraine Châteaux de la Loire