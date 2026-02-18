Balade découverte du patrimoine de bourg Yzeures-sur-Creuse
samedi 19 septembre 2026 · Yzeures-sur-Creuse
Informations pratiques
Yzeures-sur-Creuse
Balade découverte du patrimoine de bourg
Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
L’histoire de la commune, ses personnalités célèbres ainsi que l’architecture locale seront mises à l’honneur.
La balade se clôturera par une visite du musée Mado Robin et du musée Minerve.
L’histoire de la commune, ses personnalités célèbres ainsi que l’architecture locale seront mises à l’honneur.
La balade se clôturera par une visite du musée Mado Robin et du musée Minerve. .
Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 26 54 mediatheque.yzeures.37@gmail.com
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English :
The town’s history, its famous figures, and its local architecture will be highlighted.
The tour will conclude with a visit to the Mado Robin Museum and the Minerve Museum.
L’événement Balade découverte du patrimoine de bourg Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-06-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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