Informations pratiques

Yzeures-sur-Creuse

Balade découverte du patrimoine de bourg

Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

L’histoire de la commune, ses personnalités célèbres ainsi que l’architecture locale seront mises à l’honneur.

La balade se clôturera par une visite du musée Mado Robin et du musée Minerve.

L’histoire de la commune, ses personnalités célèbres ainsi que l’architecture locale seront mises à l’honneur.

La balade se clôturera par une visite du musée Mado Robin et du musée Minerve. .

Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 26 54 mediatheque.yzeures.37@gmail.com

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English :

The town’s history, its famous figures, and its local architecture will be highlighted.

The tour will conclude with a visit to the Mado Robin Museum and the Minerve Museum.

L’événement Balade découverte du patrimoine de bourg Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-06-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire