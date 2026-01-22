Festival Yzeures’n’Rock Yzeures-sur-Creuse

Festival Yzeures’n’Rock

Place Mado Robin Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Début : 2026-07-31 17:30:00

fin : 2026-08-02 03:00:00

2026-07-31

Au cœur du mois d’août, le festival Yzeures’n’Rock (37) ne prend pas de vacances ! Situé entre Poitiers, Tours et Châteauroux, venez découvrir les artistes du moment mais aussi de nombreux artistes régionaux. Avec un accueil de qualité, une ambiance festive et chaleureuse, venez passez un moment avec nous, on vous attend…

Camping Festivalier Parking Restauration Rapide

Programmation 2026 annoncée sur le site web et les réseaux sociaux du festival ! .

Place Mado Robin Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire yzeuresnrock@free.fr

English : Yzeures’n’Rock Festival

Once again this year, the Yzeures?n?Rock festival (37) is moving up a gear? Situated between Poitiers, Tours and Châteauroux, come and discover the artists of the moment, as well as many regional artists.

