Yzeures-sur-Creuse

Fête de la musique

Place Mado Robin Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

Concert gratuit de l’ harmonie musicale d’Yzeures-sur-Creuse, chorale Passe-moi le sol et groupe de musiques actuelles Who lost the Keys . Feu de Saint-Jean et buvette.

Concert gratuit de l’ harmonie musicale d’Yzeures-sur-Creuse, chorale Passe-moi le sol et groupe de musiques actuelles Who lost the Keys . Feu de Saint-Jean et buvette. .

Place Mado Robin Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 55 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free concert by Yzeures-sur-Creuse musical band, Passe-moi le sol choir and Who lost the Keys contemporary music group. Saint-Jean bonfire and refreshments.

L’événement Fête de la musique Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-04-24 par Loches Touraine Châteaux de la Loire