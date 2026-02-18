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Fête de la musique Yzeures-sur-Creuse

Fête de la musique Yzeures-sur-Creuse

Fête de la musique Yzeures-sur-Creuse samedi 20 juin 2026.

Adresse : Place Mado Robin

Ville : 37290 Yzeures-sur-Creuse

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Yzeures-sur-Creuse

Fête de la musique

Place Mado Robin Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :
2026-06-20

Concert gratuit de l’ harmonie musicale d’Yzeures-sur-Creuse, chorale Passe-moi le sol et groupe de musiques actuelles Who lost the Keys . Feu de Saint-Jean et buvette.
Concert gratuit de l’ harmonie musicale d’Yzeures-sur-Creuse, chorale Passe-moi le sol et groupe de musiques actuelles Who lost the Keys . Feu de Saint-Jean et buvette.   .

Place Mado Robin Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 55 01 

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English :

Free concert by Yzeures-sur-Creuse musical band, Passe-moi le sol choir and Who lost the Keys contemporary music group. Saint-Jean bonfire and refreshments.

L’événement Fête de la musique Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-04-24 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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