Fête de la musique Yzeures-sur-Creuse
Fête de la musique Yzeures-sur-Creuse samedi 20 juin 2026.
Yzeures-sur-Creuse
Fête de la musique
Place Mado Robin Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-20
Concert gratuit de l’ harmonie musicale d’Yzeures-sur-Creuse, chorale Passe-moi le sol et groupe de musiques actuelles Who lost the Keys . Feu de Saint-Jean et buvette.
Concert gratuit de l’ harmonie musicale d’Yzeures-sur-Creuse, chorale Passe-moi le sol et groupe de musiques actuelles Who lost the Keys . Feu de Saint-Jean et buvette. .
Place Mado Robin Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 55 01
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English :
Free concert by Yzeures-sur-Creuse musical band, Passe-moi le sol choir and Who lost the Keys contemporary music group. Saint-Jean bonfire and refreshments.
L’événement Fête de la musique Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-04-24 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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