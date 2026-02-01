Jeux de cartes et de plateau Yzeures-sur-Creuse
Jeux de cartes et de plateau Yzeures-sur-Creuse mercredi 18 février 2026.
Jeux de cartes et de plateau
Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 17:30:00
Date(s) :
2026-02-18 2026-07-01
Cet après-midi propose une large plage horaire pour petits et grands qui veulent jouer à des jeux de plateau (du genre Risk, les aventuriers du rail, Donjons et dragons), ou ceux prêts à confronter leurs decks de cartes Magic, Pokémon, Yu Gi Oh…
Cet après-midi propose une large plage horaire pour petits et grands qui veulent jouer à des jeux de plateau (du genre Risk, les aventuriers du rail, Donjons et dragons), ou ceux prêts à confronter leurs decks de cartes Magic, Pokémon, Yu Gi Oh… .
Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 26 54 mediatheque.yzeures.37@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This afternoon offers a wide range of times for young and old to play board games (such as Risk, Les aventuriers du rail, Donjons et dragons), or those ready to confront their decks of Magic cards, Pokémon, Yu Gi Oh…
L’événement Jeux de cartes et de plateau Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-01-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire