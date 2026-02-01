Jeux de cartes et de plateau Yzeures-sur-Creuse

Jeux de cartes et de plateau

Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18 17:30:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-07-01

Cet après-midi propose une large plage horaire pour petits et grands qui veulent jouer à des jeux de plateau (du genre Risk, les aventuriers du rail, Donjons et dragons), ou ceux prêts à confronter leurs decks de cartes Magic, Pokémon, Yu Gi Oh…

Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 26 54 mediatheque.yzeures.37@gmail.com

This afternoon offers a wide range of times for young and old to play board games (such as Risk, Les aventuriers du rail, Donjons et dragons), or those ready to confront their decks of Magic cards, Pokémon, Yu Gi Oh…

