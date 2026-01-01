Soirée jeux de société

Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 19:30:00

fin : 2026-03-13 22:00:00

Date(s) :

2026-01-23 2026-03-13 2026-04-24 2026-06-12

De nombreux nouveaux jeux seront proposés lors de cette soirée (cartes, dés, jeux de plateaux, jeux de stratégie..).

Ceux qui veulent faire partager un jeu spécifique peuvent l’amener et le faire découvrir aux autres.

Venez nombreux car il y en aura pour tous les goûts. Pas besoin d’arriver à l’heure pour pouvoir jouer et s’intégrer à un groupe de joueurs. .

Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 26 56 mediatheque.yzeures.37@gmail.com

English :

Many new games will be on offer during the evening (cards, dice, board games, strategy games…).

Those who want to share a specific game can bring it along and let others discover it.

There’s something for everyone.

L’événement Soirée jeux de société Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-01-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire