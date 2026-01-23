Conférence: La romanisation des tribus gauloises après Alesia Yzeures-sur-Creuse
Conférence: La romanisation des tribus gauloises après Alesia Yzeures-sur-Creuse samedi 20 juin 2026.
Yzeures-sur-Creuse
Conférence: La romanisation des tribus gauloises après Alesia
Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 16:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Conférence sur la romanisation des tribus gauloises après Alesia, interactions entre les diverses tribus gauloise de la région et intégration dans l’empire romain.
Conférence sur la romanisation des tribus gauloises après Alesia, interactions entre les diverses tribus gauloise de la région et intégration dans l’empire romain. .
Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 26 54 mediatheque.yzeures.37@gmail.com
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English :
Conference on the Romanization of Gallic tribes after Alesia, interactions between the various Gallic tribes in the region and integration into the Roman Empire.
L’événement Conférence: La romanisation des tribus gauloises après Alesia Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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