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Rando gourmande Yzeures-sur-Creuse

Rando gourmande Yzeures-sur-Creuse

Rando gourmande Yzeures-sur-Creuse samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Rue de la Baignade

Ville : 37290 Yzeures-sur-Creuse

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 16 16 16 Tarif de base plein tarif

Yzeures-sur-Creuse

Rando gourmande

Rue de la Baignade Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04 00:30:00

Date(s) :
2026-07-04

Parcours pédestre de 11km, le repas s’égraine au fil du parcours.
Parcours pédestre de 11km, le repas s’égraine au fil du parcours. 16  .

Rue de la Baignade Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 57 51 44  thierry.drault@wanadoo.fr

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English :

11km walking route, with meals served along the way.

L’événement Rando gourmande Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-05-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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