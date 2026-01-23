Yzeures-sur-Creuse

Rando gourmande

Rue de la Baignade Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:30:00

fin : 2026-07-04 00:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Parcours pédestre de 11km, le repas s’égraine au fil du parcours.

Parcours pédestre de 11km, le repas s’égraine au fil du parcours. 16 .

Rue de la Baignade Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 57 51 44 thierry.drault@wanadoo.fr

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English :

11km walking route, with meals served along the way.

L’événement Rando gourmande Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-05-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire