Rando gourmande Yzeures-sur-Creuse
Rando gourmande Yzeures-sur-Creuse samedi 4 juillet 2026.
Yzeures-sur-Creuse
Rando gourmande
Rue de la Baignade Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04 00:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Parcours pédestre de 11km, le repas s’égraine au fil du parcours.
Parcours pédestre de 11km, le repas s’égraine au fil du parcours. 16 .
Rue de la Baignade Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 57 51 44 thierry.drault@wanadoo.fr
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English :
11km walking route, with meals served along the way.
L’événement Rando gourmande Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-05-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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