Yzeures-sur-Creuse

Feu d’artifice

Rue de la Baignade Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 01:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Venez admirer le feu d’artifice sur les bords de Creuse qui sera tiré après la déambulation/ retraite aux flambeaux dans les rues.

Vous pourrez auparavant venir manger un petit barbecue/frites à la Guinguette.

Venez admirer le feu d’artifice sur les bords de Creuse qui sera tiré après la déambulation/ retraite aux flambeaux dans les rues.

Vous pourrez auparavant venir manger un petit barbecue/frites à la Guinguette. .

Rue de la Baignade Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 55 01 mairie@yzeuressurcreuse.fr

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English :

Come and admire the fireworks display on the banks of the Creuse, after the street parade/ torchlight procession.

Beforehand, you can enjoy a barbecue/frites at the Guinguette.

L’événement Feu d’artifice Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-05-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire