Soirée jeux de société Yzeures-sur-Creuse
Soirée jeux de société Yzeures-sur-Creuse vendredi 3 juillet 2026.
Yzeures-sur-Creuse
Soirée jeux de société
Rue de la Baignade Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03 22:00:00
Date(s) :
2026-07-03
De nombreux jeux collaboratifs seront proposés lors de cette soirée.
Ceux qui veulent faire partager un jeu spécifique peuvent l’amener et le faire découvrir aux autres.
Venez nombreux car il y en aura pour tous les goûts. Pas besoin d’arriver à l’heure pour pouvoir jouer et s’intégrer à un groupe.
De nombreux jeux collaboratifs seront proposés lors de cette soirée.
Ceux qui veulent faire partager un jeu spécifique peuvent l’amener et le faire découvrir aux autres.
Venez nombreux car il y en aura pour tous les goûts. Pas besoin d’arriver à l’heure pour pouvoir jouer et s’intégrer à un groupe de joueurs .
Rue de la Baignade Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 26 54 mediatheque.yzeures.37@gmail.com
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English :
The evening will feature a number of collaborative games.
Those who want to share a specific game can bring it along and let others discover it.
There’s something for everyone. You don’t have to arrive on time to play and join in.
L’événement Soirée jeux de société Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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