Yzeures-sur-Creuse

Quiz en plein air

Rue de la Baignade Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 17:30:00

fin : 2026-08-25 19:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-25

La médiathèque propose un nouveau quiz. Venez tester vos connaissances en répondant aux 60 questions proposées.

Le principe est simple: pour chaque question posée (avec parfois des questions insolites), 4 réponses sont proposées. Une seule est la bonne.

La médiathèque propose un nouveau quiz. Venez tester vos connaissances en répondant aux 60 questions proposées.

Le principe est simple: pour chaque question posée (avec parfois des questions insolites), 4 réponses sont proposées. Une seule est la bonne.

Vous pouvez participer seul ou en équipe, le principal est de se cultiver en s’amusant. .

Rue de la Baignade Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 26 54 mediatheque.yzeures.37@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The media library is offering a new quiz. Come and test your knowledge by answering 60 questions.

The principle is simple: for each question asked (sometimes with unusual answers), 4 answers are proposed. Only one is correct.

L’événement Quiz en plein air Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire