Quiz en plein air Yzeures-sur-Creuse
Quiz en plein air Yzeures-sur-Creuse jeudi 23 juillet 2026.
Yzeures-sur-Creuse
Quiz en plein air
Rue de la Baignade Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:30:00
fin : 2026-08-25 19:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-25
La médiathèque propose un nouveau quiz. Venez tester vos connaissances en répondant aux 60 questions proposées.
Le principe est simple: pour chaque question posée (avec parfois des questions insolites), 4 réponses sont proposées. Une seule est la bonne.
La médiathèque propose un nouveau quiz. Venez tester vos connaissances en répondant aux 60 questions proposées.
Le principe est simple: pour chaque question posée (avec parfois des questions insolites), 4 réponses sont proposées. Une seule est la bonne.
Vous pouvez participer seul ou en équipe, le principal est de se cultiver en s’amusant. .
Rue de la Baignade Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 26 54 mediatheque.yzeures.37@gmail.com
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English :
The media library is offering a new quiz. Come and test your knowledge by answering 60 questions.
The principle is simple: for each question asked (sometimes with unusual answers), 4 answers are proposed. Only one is correct.
L’événement Quiz en plein air Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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