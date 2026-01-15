Après-midi Echecs Yzeures-sur-Creuse

Après-midi Echecs

Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-04-08 17:30:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-04-08 2026-06-03 2026-09-30

N’hésitez pas à venir pour apprendre ou jouer lors de cet après midi consacrée aux jeu d’échecs, même si vous n’y connaissez rien, vous pourrez être accompagné par des joueurs expérimentés qui vous guideront pour découvrir ce jeu. Bien sûr les joueurs chevronnés pourront se confronter à d’autres joueurs.

Initiation, cours, problèmes à résoudre et parties libres seront au programme. .

Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 26 54 mediatheque.yzeures.37@gmail.com

English :

Don’t hesitate to come and learn or play during this afternoon devoted to the game of chess. Even if you don’t know anything about it, you can be accompanied by experienced players who will guide you in discovering this game.

