Balade contée Yzeures-sur-Creuse
Balade contée Yzeures-sur-Creuse jeudi 16 juillet 2026.
Yzeures-sur-Creuse
Balade contée
Rue de la Baignade Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 17:00:00
fin : 2026-07-16 19:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Une promenade contée vous sera proposée, avec lecture de plusieurs histoires et contes de Touraine et d’autres régions…Départ de la guiguette.
Une promenade contée vous sera proposée, avec lecture de plusieurs histoires et contes de Touraine et d’autres régions…Départ de la guiguette. .
Rue de la Baignade Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 26 54 mediatheque.yzeures.37@gmail.com
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English :
A storytelling walk will be offered, with readings of several stories and tales from Touraine and other regions…Departure from the guiguette.
L’événement Balade contée Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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