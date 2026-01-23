Yzeures-sur-Creuse

Balade contée

Rue de la Baignade Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:00:00

fin : 2026-07-16 19:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Une promenade contée vous sera proposée, avec lecture de plusieurs histoires et contes de Touraine et d’autres régions…Départ de la guiguette.

Une promenade contée vous sera proposée, avec lecture de plusieurs histoires et contes de Touraine et d’autres régions…Départ de la guiguette. .

Rue de la Baignade Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 26 54 mediatheque.yzeures.37@gmail.com

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English :

A storytelling walk will be offered, with readings of several stories and tales from Touraine and other regions…Departure from the guiguette.

L’événement Balade contée Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire