Marché des Producteurs Yzeures-sur-Creuse
Marché des Producteurs Yzeures-sur-Creuse samedi 29 août 2026.
Yzeures-sur-Creuse
Marché des Producteurs
Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29 22:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Vous pourrez acheter les produits du terroir directement aux producteurs ou bien les déguster directement sur place !
Vous pourrez acheter les produits du terroir directement aux producteurs ou bien les déguster directement sur place ! .
Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 55 01 mairie@yzeuressurcreuse.fr
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English :
You can buy local produce directly from the producers or taste it on the spot!
L’événement Marché des Producteurs Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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