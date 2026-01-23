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Marché des Producteurs Yzeures-sur-Creuse

Marché des Producteurs Yzeures-sur-Creuse

Marché des Producteurs Yzeures-sur-Creuse samedi 29 août 2026.

Adresse : Place François Mitterrand

Ville : 37290 Yzeures-sur-Creuse

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 29 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Yzeures-sur-Creuse

Marché des Producteurs

Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Vous pourrez acheter les produits du terroir directement aux producteurs ou bien les déguster directement sur place !
Vous pourrez acheter les produits du terroir directement aux producteurs ou bien les déguster directement sur place !   .

Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 55 01  mairie@yzeuressurcreuse.fr

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You can buy local produce directly from the producers or taste it on the spot!

L’événement Marché des Producteurs Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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