Yzeures-sur-Creuse

Marché des Producteurs

Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Vous pourrez acheter les produits du terroir directement aux producteurs ou bien les déguster directement sur place !

Vous pourrez acheter les produits du terroir directement aux producteurs ou bien les déguster directement sur place ! .

Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 55 01 mairie@yzeuressurcreuse.fr

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English :

You can buy local produce directly from the producers or taste it on the spot!

L’événement Marché des Producteurs Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire