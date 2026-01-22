Fête de l’andouillet, brocante et vide-greniers Yzeures-sur-Creuse

Fête de l’andouillette, brocante et vide-greniers

Rue de la Baignade Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 06:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Grande brocante organisée par l’Interassociations Yzeuroise avec dégustation d’andouillettes sur place.

La plupart des emplacements sont situés à l’ombre, alors n’hésitez pas que ce soit pour exposer ou vous balader !

Grande brocante organisée par l’Interassociations Yzeuroise avec dégustation d’andouillettes sur place.

La plupart des emplacements sont situés à l’ombre, alors n’hésitez pas que ce soit pour exposer ou vous balader ! .

Rue de la Baignade Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 55 01 interassociationsyzeuroise37@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Big flea market organized by the Interassociations Yzeuroise, with andouillettes tasting on site.

Most stalls are located in the shade, so don’t hesitate to exhibit or stroll around!

L’événement Fête de l’andouillette, brocante et vide-greniers Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-01-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire