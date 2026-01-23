Yzeures-sur-Creuse

Chœur éphémère

Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25 22:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Dans cet atelier, Mesparrow vous propose d’explorer votre voix chantée en groupe. Elle vous guide à travers des exercices ludiques et pas à pas un chœur insolite improvisé se crée. Pour toute personne qui aime chanter (sans pour autant avoir une pratique, aucun niveau requis).

Dans cet atelier, Mesparrow vous propose d’explorer votre voix chantée en groupe. Elle vous guide à travers des exercices ludiques et pas à pas un chœur insolite improvisé se crée. Pour toute personne qui aime chanter (sans pour autant avoir une pratique, aucun niveau requis). Se faire plaisir est l’essentiel dans cet atelier. Style chanson pop. .

Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 26 54 mediatheque.yzeures.37@gmail.com

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English :

In this workshop, Mesparrow invites you to explore your singing voice as a group. She guides you through playful exercises, and step by step an unusual improvised song is created. For anyone who loves to sing (but doesn’t need to be a practising singer).

L’événement Chœur éphémère Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire