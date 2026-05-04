Testez votre forme ! – pour les 60 ans et plus Maison de quartier La Mano Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-29 09:30 –

Gratuit : oui sur inscription Demi-journée gratuite, sur inscription : https://cdos44.fr/sante/ Senior

Évaluez votre condition physique et découvrez le sport qui vous convient Vous avez 60 ans ou plus et vous souhaitez reprendre ou commencer une activité physique, mais vous ne savez pas laquelle choisir ?Le CDOS 44, en partenariat avec les Maisons Sport-Santé, vous propose une demi-journée de tests d’aptitude physique, gratuite et ouverte à toutes et tous. Une évaluation bienveillante, pas un examenPas question de compétition ni de jugement : cet évènement est pensé pour vous accompagner, à votre rythme. Des professionnels qualifiés vous font passer une série de tests simples — équilibre, souplesse, endurance et force — pour dresser un bilan personnalisé de vos capacités physiques. À l’issue de la demi-journée, vous repartez avec des recommandations concrètes pour pratiquer une activité en toute sécurité, adaptée à votre profil. Le CDOS 44 vous accompagne financièrement dans la poursuite d’activité physique, quelle qu’elle soit.

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