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Tête-à-tête avec la commissaire de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli Musée d’arts de Nantes Nantes

Tête-à-tête avec la commissaire de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli Musée d’arts de Nantes Nantes

Tête-à-tête avec la commissaire de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Musée d'arts de Nantes

Adresse : 10 Rue Georges Clemenceau

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 12:30

Tarif : Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 12:30 – 13:30
Gratuit : non Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée Tout public 

Découvrez l’exposition Odyssée de l’oubli d’Anne et Patrick Poirier en compagnie de Marie Dupas, commissaire de l’exposition.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2604439186490401085


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