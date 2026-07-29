[Teuf à paillettes] Par.Sek + Païkan + Stereo Bom LaPéniche Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

[Teuf à paillettes] Par.Sek + Païkan + Stereo Bom

LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 20:30:00

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-19

PAR.SEK

< Électropunk Paris >

Déposé sur Terre lors d’une éclipse solaire, l’ADN de PAR.SEK est hybride. À la croisée du masculin et du féminin, de l’électro trash, de la dorure sur logiciel et de la chanson à texte, Simon et Manon créent une matière cosmique pour les yeux et les oreilles. L’univers est tout rempli de trous, ça se voit quand on zoome.

Le projet de pop alternative naît en 2019 à l’initiative de Simon, qui a étudié l’informatique musicale. Il est rejoint par Manon, formée à l’école Louis-Lumière, qui transforme chaque concert en show hypnotique et devient une voix à part entière du projet.

Révélé dans la sélection des iNOUïS du Printemps de Bourges, le duo basé entre Paris et Clermont-Ferrand croise des influences allant d’Ascendant Vierge à Yelle, en passant par Sexy Sushi ou Kompromat, Vitalic, Philippe Katerine et Odezenne. En 2026 il se produit en premières parties de Ditter, Théa, THX4CRYING ou encore Loa Mercury. Les adultes on dirait c’est Twitter, ils savent même plus parler.

PAR.SEK sculpte la vibe dont on avait besoin pour résister aux éléments de langage, aux chaînes info, aux routines skin care. Plus qu’une chose à faire se blottir sous une couette XXL, respirer une tonne de CO2 et aller se laver les poumons dans une ZAD recyclée en jardin d’Éden. Autrement dit vivre pour tout recommencer.

PAÏKAN

< Italo Disco Dijon >

Bercé depuis son adolescence par la scène électronique indépendante et des producteurs tels que Todd Terje, Joseph Mount (Metronomy), Sébastien Tellier ou encore Giorgio Moroder, Rémi Guagliata alias Païkan fait partie de cette nouvelle génération d’artistes se définissants comme acteurs et activistes de la scène électronique contemporaine. Producteur de musique, DJ, médiateur culturel, co-créateur du studio de création audiovisuelle uma… le producteur originaire de Dijon s’active sur tous les fronts d’une scène en pleine effervescence.

Après la sortie en 2023 de son odyssée spatiale rétro-futuriste “2222” et de son morceau “Eléa”, Païkan se consacre à des remixs tant d’artistes issus de la scène locale comme Pilote (Close to me) ou Alberville (Alber) que de tubes intergénérationnels avec “Eve lève-toi” (Julie Pietri) et “Bad Romance” (Lady Gaga). Le producteur assume avec ces sorties un virage résolument Dance, s’orientant tant vers un groove nostalgique et baléarique teinté d’Italo-Disco et de New Wave, que vers ses inspirations et aux producteurs phares de la scène indépendante des années 2010 quelque part entre Indie Pop et Nu-Disco.

Façonnant un univers électronique singulier aux accents et sonorités 80s, Païkan, le dijonnais propose en un univers dansant, engagé et coloré. Son single Rosso , accompagné d’un clip réalisé par l’illustratrice Clothilde Evide et financé par le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC), annonce la sortie pour l’été 2026 d’un nouvel EP sur le label bisontin Les DIsques Du Crochet.

STEREO BOM

< Électro Chalon-sur-Saône >

Artiste aux multiples facettes, elle use de ces quatre alter egos pour naviguer entre les univers.

Bom O’coeur, des sets electro groove enivrants, Du soleil & des paillettes ! Embarquement sur l’arc en ciel tech house to techno & acid.

Voguant entre techno et trance progressive, psy-techno et psytrance, Pacha boma promet un dansant voyage aux sonorités euphorisantes et puissantes. Imprégnée par ses voyages à travers le monde, son âme spirituelle lumineuse dégage une énergie unique.

La nostalgie de Boney Bom d’une époque révolue anime les dancefloors via des sets intemporels rythmés de quelques titres d’antan, mêlés au Nu Disco, saupoudrée de Funky techno.

Depuis aussi loin qu’elle se souvienne, bomkeur use du pouvoir de la musique pour s’échapper des prisons sociales et danse pour oublier ! des couleurs plein la tête, elle s’amuse entre pumpy kicks et lourdes basses, naviguant de synthé enchantés à tonalités spatiales, produisant ainsi Des sets qui donnent à s’évader.

Malgré leurs différences, chacune reste liées par un processus de création minutieux permettant à chaque set de conter une histoire colorée authentique et puissante, au groove unique, transportant ainsi les dancefloors. Toutes réunies sous un seul visage marqué d’un sourire rayonnant, celui d’une artiste multi-vibes à l’énergie débordante. Engagée pour la cause féminine elle est depuis 2022, à l’initiative du collectif BOOM Rang via lequel elle soutient les artistes féminines en organisant de joyeux évènements .

LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org

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English : [Teuf à paillettes] Par.Sek + Païkan + Stereo Bom

L’événement [Teuf à paillettes] Par.Sek + Païkan + Stereo Bom Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-22 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I