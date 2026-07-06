TGBB Festival 2026 : Jour 1 SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

Mardi 27 octobre 2026 (19h-00h)

MLEKO (Art Rock – Manchester, UK)

MLEKO, le septuor de Manchester signé sur le label Heist Or Hit et ayant déjà fait le support de Deadletter, façonne un univers entre post-punk, art rock, noise et expérimentations aux accents progressifs. Derrière cette démesure sonore se cache une écriture pleine d’humour et de sincérité, où le grotesque rencontre le sublime.

FFO : Black Country New Road, Squid & Black Midi

Date Camp (Indie Rock – DK/Denmark)

Entre pulsations krautrock et douceur sous tension, Date Camp (aussi programmé à Left Of The Dial 2026) construit un univers à la fois transparent et insaisissable. Leurs chansons invitent au changement et à la contemplation.

FFO : Women, Car Seat Headrest & Ulrika Spacek

Alien Boy (Indie Alternatif – Portland, USA)

Alien Boy, signé chez Get Better Records et ayant fait le support de Glare, Soft Kill et Frankie Cosmos aux USA, insuffle à son indie rock une ampleur émotionnelle rare, mêlant guitares et mélodies irrésistibles. Mené par l’écriture précise de Sonia Weber, le groupe de Portland transforme les vertiges du cœur en hymnes. Entre héritage punk, sensibilité power pop et énergie cathartique, Alien Boy trace une voie singulière où chaque morceau laisse une empreinte durable.

FFO : Joyce Manor, PUP & Tigers Jaw

Tracey Nelson (Indie Folk/Americana – New York, USA)

Tracey Nelson, troubadour des chansons à problèmes signé chez K Recs, avance à contre-courant avec une écriture directe et sans détour. Héritier d’un nom qu’il porte comme un talisman (celui de sa mère) il transforme souvenirs, reliques et fragments de vie en récits sensibles, entre folk et poésie du quotidien. Fun fact : son album a été enregistré par les musiciens de Wednesday.

FFO : Kevin Morby, Wilco & Neil Young

Lawn Chair (Indie Post-Punk – Berlin, DEU)

Lawn Chair, le support de Sleaford Mods, Primal Scream et Getdown Services en Angleterre, insuffle une énergie punk et pop expérimentale, guidée par les textes mordants de Claudia Schlutius. Le groupe à l’EP produit par Olaf Opal et Chris Coady et booké sur les festivals Focus Wales, Left Of The Dial, Dot to Dot, TGE ou encore Reeperbahn, explore les absurdités du monde contemporain, les rapports de pouvoir et les questions d’identité.

FFO : Geese, Dry Cleaning & Bodega

Al Cologne (Indie Pop – London, UK)

Al Cologne, soutenu.e par BBC Introducing, livre une indie folk portée par une écriture diariste. L’artiste londonien·ne (qui a déjà été booké.e au End Of The Road Festival 2026 et SXSW London 2026) explore les thèmes de l’identité, du contrôle et de la transformation. Des chansons sensibles et sans détour, qui racontent l’effort quotidien de se réinventer et de trouver sa place en soi-même.

FFO : Angel Olsen, Sharon Van Etten & Adrianne Lenker

mry (Post-Rock/Shoegaze – London, UK)

Entre shoegaze, slowcore et dream-pop, mry compose des chansons intimes aux mélodies mélancoliques. Révélé par son EP hi loving chez Half Normal Records, le groupe britannique qui a déjà joué à Left Of The Dial, transforme désir, perte et nostalgie en une musique à la fois fragile et émotive.

FFO : Cigarettes After Sex, Beach House & Mass Of The Fermenting Dregs

Pour sa troisième édition, le They’re Gonna Be Big risque plus que jamais de faire honneur à son nom avec la crème de l’indie et alternatif mondial.

Le mardi 27 octobre 2026

de 19h00 à 00h00

payant

Prévente jour 1 : 18 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-27T20:00:00+01:00

fin : 2026-10-27T01:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-27T19:00:00+02:00_2026-10-27T00:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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