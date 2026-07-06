TGBB Festival 2026 : Jour 2 SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

Mercredi 28 octobre 2026 (19h-00h)

Grote Geelstaart (Progressive Noise Rock – Kapelle, NL)

Grote Geelstaart cultive le chaos avec leurs polyrythmies et déflagrations noise. Le groupe néerlandais, qui a joué au ESNS 26, Best Kept Secret 26 et Grauzone 26, amène une musique à la frontière de l’excès, portée par une énergie scénique dansante.

FFO : CAN, King Crimson & Squid

The Sewing Club (Rock – Nashville, USA)

Signé chez Born Losers Records, The Sewing Club, le quatuor de Nashville qui a joué à SXSW et qui a partagé la scène avec Protomartyr, Deeper, fanclubwallet, Otoboke Beaver, Soccer Mommy, etc, distille un grunge pop entre énergie alternative et sensibilité indie.

FFO : DIIV, Mazzy Star & Soccer Mommy

Rejoincein4K (Electro Punk – Taunton, UK)

Le trio britannique fusionne hyperpop, hip-hop et chaos digital pour créer une musique déformée, frénétique et hors cadre. Rejoincein4K, le nouveau projet d’un des membres d’October Drift, ne cherche pas à évoluer dans les règles établies : il les fait exploser.

FFO : Sextile, TR/ST & October Drift

Burglar (Indie Rock – Dublin, IRL)

Burglar, duo indie rock originaire de Dublin faisant partie des 50 groupes à ne pas manquer selon Irish Times, tisse un univers musical où l’alternative des années 90 rencontre la sensibilité de la bedroom pop et l’énergie du garage punk.

FFO : Stereolab, The Smashing Pumpkins & Ugly

Flowers For The Dead (Grunge – Washinton DC, USA)

Flowers For The Dead réinvente l’héritage grunge des années 90. Entre observations des dynamiques sociales, réflexions sur l’amitié et quête d’identité collective, le trio de Washington D.C. qui a partagé la scène avec Die Spitz, Horse Jumper Of Love, Snail Mail et Feeble Little Horse, affirme une personnalité singulière.

FFO : Sonic Youth, Nirvana & Sorry

Why Horses? (Art Rock – Cardiff, WLS)

Why Horses?, le collectif gallois qui a ouvert pour The Buttertones, World News et MORN et qui a joué à Focus Wales et TGE 2026, amène de l’art-rock aux rythmiques nerveuses et arrangements décalés.

FFO : Fontaines D.C., Iceage & Protomaryr

Sunset Images (Noise – Mexico, MEX)

Sunset Images, le groupe signé chez Deadstrange le label de Oliver Ackermann de A Place To Bury Strangers, façonne depuis Mexico City un son où krautrock, shoegaze et punk s’entremêlent. Le projet explore la violence, l’injustice et les fragilités humaines.

FFO : Mogwai, Gnod & The Raveonettes

Pour sa troisième édition, le They’re Gonna Be Big risque plus que jamais de faire honneur à son nom avec la crème de l’indie et alternatif mondial.

Le mercredi 28 octobre 2026

de 19h00 à 00h00

payant

Prévente jour 2 : 18 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-28T20:00:00+01:00

fin : 2026-10-28T01:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-28T19:00:00+02:00_2026-10-28T00:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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