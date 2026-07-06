TGBB Festival 2026 : Jour 3 SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

Jeudi 29 octobre 2026 (19h-00h)

Peer Pleasure (Post-Punk – Wexford, IRL)

Peer Pleasure, qui a joué au New Colossus et Irish Music Week, transforme le chaos en un cocktail de noise, blues, garage et punk, porté par un humour absurde. Né d’un projet de confinement devenu une famille dysfonctionnelle, le groupe irlandais mêle cynisme mordant, frustrations et critiques acerbes.

FFO : Viagra Boys, Deadletter & Opus Kink

Mouth Ulcers (Goth/Post-Punk – London, UK)

Du post-punk avec des percussions tribales et voix de baryton caverneuse, c’est ce que propose Mouth Ulcers signé chez LAB Records. Le quatuor londonien qui a joué au Grauzone Festival et à Left Of The Dial, puise dans l’héritage de The Cure et Bauhaus pour façonner une musique à la fois sombre, physique et entraînante.

FFO : She Past Away, Rendez-Vous & Soviet Soviet

lttl mort (Indus/Synthwave – London, UK)

Avec une euphorie électronique, le projet britannique lttl mort oscille entre précision mécanique et débordement émotionnel. Une musique indus/synthwave aussi dansante qu’inquiétante, qui capture l’ivresse de la nuit autant que le vide du lendemain.

FFO : Nine Inch Nails, Health & Twin Tribes

Accessory (Indie Pop – Chicago, USA)

Derrière le projet pop expé Accessory se cache Jason Balla (membre de Dehd) qui explore les failles de la communication, le désir et les incertitudes contemporaines, le tout entre douceur et tension.

FFO : Alex G, Dehd & Mitski

Insider Trading (Art Rock – Edinburgh, UK)

Insider Trading, le quatuor d’Édimbourg qui a été la tête d’affiche du Sneaky Pete’s, séduit par son son post-rock, post-punk et influences Midwest emo et slowcore.

FFO : Maruja, Model/Actriz & Geese

CABL (Indie Rock – Dublin, IRL)

CABL brouille les frontières entre shoegaze, emo et indie rock. Le groupe, qui a été le support de Pillow Queen, Ulrika Spacek et Robocobra Quartet, transforme des récits d’addiction, de fragilités familiales et de santé mentale en morceaux aussi abrasifs que touchants.

FFO : Big Thief, Elliot Smith & Just Mustard

Pour sa troisième édition, le They’re Gonna Be Big risque plus que jamais de faire honneur à son nom avec la crème de l’indie et alternatif mondial.

Le jeudi 29 octobre 2026

de 19h00 à 00h00

payant

Prévente jour 3 : 18 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-29T20:00:00+01:00

fin : 2026-10-29T01:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-29T19:00:00+02:00_2026-10-29T00:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://supersonic-club.fr/theyre-gonna-be-big/



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