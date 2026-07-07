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TGBB Festival 2026 SUPERSONIC Paris

mardi 27 octobre 2026 · SUPERSONIC · Paris

TGBB Festival 2026 SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Lieu
SUPERSONIC
Adresse
9 Rue Biscornet
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Préventes Pass 3 Jours : 39 euros.</p>

En lançant sa soirée They’re Gonna Be Big en 2021, le Supersonic avait envie de créer un format de pur découverte, une rampe de lancement pour les artistes ultra-prometteurs mais pas encore repérés par le plus grand nombre en leur offrant une occasion de convaincre le public en s’offrant une première scène française! On y a vu éclore des talents désormais confirmés tels que English Teacher, Courting, Illuminati Hotties, Opus Kink, Chappaqua Wrestling, Softcult, Enola Gay, Floodlights, zzzahara, Chalk.

La réussite de ces soirées régulières a été telle que le Supersonic a décidé de lancer un festival dédié à ce format de découverte chaque automne.

Pour sa troisième édition, le They’re Gonna Be Big risque plus que jamais de faire honneur à son nom avec la crème de l’indie et alternatif mondial.
Le jeudi 29 octobre 2026
de 19h00 à 00h00
Le mercredi 28 octobre 2026
de 19h00 à 00h00
Le mardi 27 octobre 2026
de 19h00 à 00h00
payant

Préventes Pass 3 Jours : 39 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-27T20:00:00+01:00
fin : 2026-10-29T01:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-27T19:00:00+02:00_2026-10-27T00:00:00+02:00;2026-10-28T19:00:00+02:00_2026-10-28T00:00:00+02:00;2026-10-29T19:00:00+02:00_2026-10-29T00:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet  75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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