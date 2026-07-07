TGBB Festival 2026 SUPERSONIC Paris
mardi 27 octobre 2026 · SUPERSONIC · Paris
Informations pratiques
En lançant sa soirée They’re Gonna Be Big en 2021, le Supersonic avait envie de créer un format de pur découverte, une rampe de lancement pour les artistes ultra-prometteurs mais pas encore repérés par le plus grand nombre en leur offrant une occasion de convaincre le public en s’offrant une première scène française! On y a vu éclore des talents désormais confirmés tels que English Teacher, Courting, Illuminati Hotties, Opus Kink, Chappaqua Wrestling, Softcult, Enola Gay, Floodlights, zzzahara, Chalk.
La réussite de ces soirées régulières a été telle que le Supersonic a décidé de lancer un festival dédié à ce format de découverte chaque automne.
Pour sa troisième édition, le They’re Gonna Be Big risque plus que jamais de faire honneur à son nom avec la crème de l’indie et alternatif mondial.
Le jeudi 29 octobre 2026
de 19h00 à 00h00
Le mercredi 28 octobre 2026
de 19h00 à 00h00
Le mardi 27 octobre 2026
de 19h00 à 00h00
payant
Préventes Pass 3 Jours : 39 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-27T20:00:00+01:00
fin : 2026-10-29T01:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-27T19:00:00+02:00_2026-10-27T00:00:00+02:00;2026-10-28T19:00:00+02:00_2026-10-28T00:00:00+02:00;2026-10-29T19:00:00+02:00_2026-10-29T00:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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