Thaumazein, Cherchons l’équilibre L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Metz

Thaumazein, Cherchons l’équilibre

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-21 19:00:00

fin : 2026-10-21 19:50:00

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-22

Sur une toupie géante de six mètres, deux corps s’entrelacent dans un univers déstabilisé, où la gravité semble capricieuse. Thaumazein est une pièce acrobatique et poétique, où maladresses, incompréhensions et éclats de rire dessinent les contours d’une relation fragile mais tenace. Portés par l’envie de faire ensemble, les deux protagonistes luttent contre les mouvements imprévisibles de leur environnement, transformant chaque déséquilibre en une victoire éphémère. Entre virtuosité et malice, ce duo interroge notre capacité à s’allier malgré un monde qui bascule. Une main tendue, un regard complice et si, dans le chaos, c’était là que tout commençait ? Thaumazein (?????????) c’est l’étonnement qui pousse à chercher des réponses, une ode à la curiosité face à l’inattendu.

Dès 6 ansEnfants

10 .

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

On a giant, six-meter-tall spinning top, two bodies intertwine in an unstable world where gravity seems capricious. Thaumazein is an acrobatic and poetic piece in which clumsiness, misunderstandings, and bursts of laughter sketch the contours of a fragile yet tenacious relationship. Driven by the desire to work together, the two protagonists battle the unpredictable movements of their environment, transforming every loss of balance into a fleeting victory. With a blend of virtuosity and mischief, this duo explores our ability to find common ground despite a world in upheaval. An outstretched hand, a knowing glance: what if, in the midst of chaos, that’s where it all begins? Thaumazein (?????????) is the sense of wonder that drives us to seek answers—an ode to curiosity in the face of the unexpected.

Ages 6 and up

L’événement Thaumazein, Cherchons l’équilibre Metz a été mis à jour le 2026-06-20 par AGENCE INSPIRE METZ