Informations pratiques

The Amber Day Le Sabot d’Or Saint-Gilles Samedi 3 octobre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Réservation à la MJC avant le lundi 14 septembre, règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public. Tarifs : 11 € plein / 9 € réduit / 4 € Sortir

Sortez en Bus

Dans le cadre du Grand Soufflet. The Amber Day mêle mélodies américaines folk/bluegrass et sonorités pop, se distinguant par la voix si singulière de sa chanteuse américaine venue de Louisiane. Leurs compositions originales sont une véritable plongée intimiste entre énergie et douceur. Souvent comparé aux excellents Cats on Trees avec lesquels ils ont partagé quelques scènes, The Amber Day séduit avant d’éblouir grâce à la grande qualité de ses musiques tendres et énergiques, mais aussi grâce à une maîtrise parfaite de la scène durant des premières parties remarquées de Louise Attaque, Talisco ou bien encore Ko Ko Mo. 1re partie : école de musique de la Flume.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-03T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-03T22:30:00.000+02:00

1



Le Sabot d’Or Le Pont Hazard Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine

bibliotheque@saint-gilles35.fr 02 99 64 86 12



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

