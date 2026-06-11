The Amy Winehouse Band Roubaix

Roubaix

The Amy Winehouse Band

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 20:00:00

fin : 2026-12-03 21:30:00

Date(s) :

2026-12-03

**Le groupe originel d’Amy Winehouse** se réunit pour célébrer la vie, la musique et l’héritage de l’artiste britannique. Porté par ses musiciens historiques, ce concert ravive sur scène l’authenticité de son répertoire culte.

Considérée comme l’une des plus grandes voix de sa génération, Amy Winehouse a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire de la musique. Aujourd’hui, son héritage continue de résonner grâce à _The Amy Winehouse_ _Band_, une formation exceptionnelle composée de ses propres musiciens. Sous la direction de **Dale Davis**, son bassiste et ami intime, le groupe qui l’a accompagnée sur les scènes du monde entier et en studio se réunit pour lui rendre le plus vibrant des hommages. Ce spectacle n’est pas un simple tribute, c’est une véritable connexion avec l’esprit et le son unique de la star britannique, recréé par ceux qui ont contribué à façonner sa musique.

Emmené par une chanteuse bluffante, rigoureusement sélectionnée par Dale Davis, ce concert vous propose une plongée émouvante dans l’univers d’Amy. Au programme, découvrez tous les chefs-d’œuvre incontournables issus de ses albums multiprimés Back To Black, Frank et Lioness. De _Rehab_ à _Valerie_, en passant par _Tears Dry On Their Own, I’m No Good_ et _Love Is A Losing Game_, chaque titre est réinterprété avec la fidélité et la soul que seuls ses confidents musicaux peuvent offrir.

Saluée par la critique internationale et applaudie à guichets fermés à travers le monde, venez vivre cette expérience chaleureuse et profondément émouvante au Colisée. Rejoignez les musiciens qui la connaissaient le mieux pour célébrer la mémoire d’une artiste inoubliable et laissez-vous transporter par la magie d’une œuvre véritablement intemporelle.

**Le groupe originel d’Amy Winehouse** se réunit pour célébrer la vie, la musique et l’héritage de l’artiste britannique. Porté par ses musiciens historiques, ce concert ravive sur scène l’authenticité de son répertoire culte.

Considérée comme l’une des plus grandes voix de sa génération, Amy Winehouse a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire de la musique. Aujourd’hui, son héritage continue de résonner grâce à _The Amy Winehouse_ _Band_, une formation exceptionnelle composée de ses propres musiciens. Sous la direction de **Dale Davis**, son bassiste et ami intime, le groupe qui l’a accompagnée sur les scènes du monde entier et en studio se réunit pour lui rendre le plus vibrant des hommages. Ce spectacle n’est pas un simple tribute, c’est une véritable connexion avec l’esprit et le son unique de la star britannique, recréé par ceux qui ont contribué à façonner sa musique.

Emmené par une chanteuse bluffante, rigoureusement sélectionnée par Dale Davis, ce concert vous propose une plongée émouvante dans l’univers d’Amy. Au programme, découvrez tous les chefs-d’œuvre incontournables issus de ses albums multiprimés Back To Black, Frank et Lioness. De _Rehab_ à _Valerie_, en passant par _Tears Dry On Their Own, I’m No Good_ et _Love Is A Losing Game_, chaque titre est réinterprété avec la fidélité et la soul que seuls ses confidents musicaux peuvent offrir.

Saluée par la critique internationale et applaudie à guichets fermés à travers le monde, venez vivre cette expérience chaleureuse et profondément émouvante au Colisée. Rejoignez les musiciens qui la connaissaient le mieux pour célébrer la mémoire d’une artiste inoubliable et laissez-vous transporter par la magie d’une œuvre véritablement intemporelle. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

**Amy Winehouse’s original band** is reuniting to celebrate the life, music, and legacy of the British artist. Led by her original musicians, this concert brings the authenticity of her iconic repertoire back to life on stage.

Considered one of the greatest voices of her generation, Amy Winehouse left an indelible mark on music history. Today, her legacy continues to resonate thanks to *The Amy Winehouse Band*, an exceptional ensemble composed of her own musicians. Led by **Dale Davis**, her bassist and close friend, the band that accompanied her on stages around the world and in the studio has reunited to pay her the most vibrant tribute. This show is not just a tribute; it is a genuine connection to the spirit and unique sound of the British star, recreated by those who helped shape her music.

Led by a stunning singer, carefully selected by Dale Davis, this concert offers a moving journey into Amy’s world. On the program, discover all the essential masterpieces from her multi-award-winning albums *Back to Black*, *Frank*, and *Lioness*. From *Rehab* to *Valerie*, via *Tears Dry on Their Own*, I’m No Good, and Love Is A Losing Game, each track is reinterpreted with the authenticity and soul that only her musical confidants can deliver.

Hailed by international critics and celebrated to sold-out crowds worldwide, come experience this warm and deeply moving tribute at Le Colisée. Join the musicians who knew her best to celebrate the memory of an unforgettable artist and let yourself be transported by the magic of a truly timeless work.

L’événement The Amy Winehouse Band Roubaix a été mis à jour le 2026-06-11 par Hauts-de-France Tourisme